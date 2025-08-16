Stasera su Rai 4 gli episodi 3 e 4 di “Trauma”: la trama

Prosegue stasera con gli episodi 3 e 4 la serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero che sarà programmata alle 21.20

Sabato 16 agosto 2025 alle 21:20 Rai 4 propone gli episodi 3 e 4 della serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero che sarà programmata alle 21.20.

Nell’episodio 3, dopo un inseguimento tra i boschi, Adam uccide Marchandeau, che si scoprirà essere il colpevole della sua aggressione. Adam sta cercando di sbrogliare la matassa tra i suoi ricordi sfocati e i nuovi indizi che sta raccogliendo, trovando un nuovo nome che potrebbe essere la chiave di tutto: Jessica Lebar. Rosen continua a sospettare che Adam nasconda qualcosa, e cerca di convincere Julie ad aiutarlo, dandole il suo dossier su Adam. Dopo un momento di passione tra i due, Julie fa sapere ad Adam che ha quel dossier. Quando lui si precipita a leggerlo, Julie si infuria e se ne va. Adam è quasi sicuro che sia lui il killer, tanto da scrivere una lettera a Chloe, ma l’indomani viene a sapere da Hugo che c’è una nuova vittima. Adam ride sollevato, ma quando va a recuperare dalla cassetta delle lettere la sua presunta confessione a Chloe, scopre che purtroppo la posta è già stata ritirata.

Nell’episodio 4, Adam continua il suo percorso e la sua indagine per cercare di ricostruire quello che è successo nel suo recente passato e che ancora non riesce a ricordare. Nel frattempo, viene trovata un’altra vittima, un’altra ragazza. Anche questa volta il modus operandi dell’assassino è lo stesso dei precedenti omicidi. Adam è convinto che il responsabile di questi crimini è un certo Karim e cerca le prove per incastrarlo. Nel frattempo, Adam scopre che il Dottor Billon, lo psicologo che sostiene di averlo come paziente, in realtà nasconde qualcosa di strano.

“Trauma” è una miniserie di produzione francese ideata da Henri Debeurme (“Missions”, “Marianne”) e Aurélien Molas (“La Révolution”, “Inexorable”), interamente diretta dal talentuoso Fred Grivois (“La resistenza dell’aria”). È un thriller strutturato come un originale giallo, in cui ogni certezza è continuamente messa in discussione e i dubbi che s’insinuano nella mente del protagonista rappresentano il fulcro della narrazione. Nel ruolo principale troviamo Guillaume Labbé, visto nel polar “French Connection” e nella serie fantascientifica “Universi paralleli”.