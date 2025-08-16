Scuola di Magia Italiana: dal 26 al 28 agosto al Castello di Thiene (Vicenza)

Dal 26 al 28 agosto 2025 il Castello di Thiene si trasformerà in una vera e propria Scuola di Magia, accogliendo bambine e bambini dai 6 ai 13 anni

Per il settimo anno consecutivo, il Castello di Thiene si prepara ad accogliere la Scuola di Magia Italiana, un’esperienza straordinaria pensata per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni che desiderano varcare le soglie di un mondo incantato fatto di incantesimi, misteri e sorprendenti creature.

Dal 26 al 28 agosto 2025, la storica dimora di Thiene si trasformerà in una vera e propria Accademia. Il Castello sarà interamente allestito, dalle aule ai dormitori fino alle segrete, per accogliere i partecipanti in ambienti tematici curati in ogni dettaglio.

Dopo aver ricevuto la loro “lettera di ammissione”, ragazze e ragazzi saranno suddivisi in quattro casate e vivranno tre giorni intensi tra lezioni, laboratori, enigmi da risolvere e momenti di spettacolo. Tre giorni di puro divertimento, in cui fino a 100 partecipanti potranno vivere questa esperienza unica tra le mura del Castello.

Il programma prevede attività pensate per stimolare fantasia, gioco di squadra e senso di scoperta. I partecipanti prenderanno parte a lezioni di incantesimi e pozioni, dove sperimenteranno formule e miscele in piccoli laboratori creativi; esploreranno aree dedicate a creature fantastiche e affronteranno misteri accompagnati da guide in costume; saranno suddivisi in casate, per rafforzare il senso di appartenenza e interazione; e si metteranno alla prova in spettacoli finali che li vedranno protagonisti in esibizioni individuali e collettive.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Caraval Spettacoli, che coinvolgerà un team di oltre venticinque persone tra attori, educatori e professionisti, con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’occasione speciale per coltivare creatività, socializzazione, piacere della lettura e gioco intelligente, in un contesto suggestivo e coinvolgente.

Tutte le date dell’edizione 2025 sono già sold out.

Ancora disponibile quella del 26, 27 e 28 agosto.

Info e iscrizioni

www.scuoladimagiaitaliana.it

www.castellodithiene.com