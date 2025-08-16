Putin scortato dal Caccia F-35 degli Stati Uniti dopo l’incontro con Trump in Alaska

Di ritorno dall’Alaska, Putin scortato dal Caccia F-35 degli Stati Uniti. Il video, girato dall’aereo presidenziale russo, diffuso dal Cremlino dopo il vertice con Trump

Caccia F-35 Lightning II dell’aeronautica militare degli Stati Uniti che scortano l’Ilyushin sul quale viaggia il presidente russo Vladimir Putin: le immagini sono state diffuse dal Cremlino dopo il vertice in Alaska con Donald Trump.

Lasciata la città di Anchorage, il capo di Stato ospite si è diretto verso l’Estremo oriente russo, sulla via del ritorno. Nel filmato si nota sulle ali dell’Iliyushin il tricolore bianco, rosso e blu. In basso ci sono montagne innevate.

Il video è stato girato dall’interno dell’aereo presidenziale, classificato come Il-96-300PU. In diverse inquadrature si punta sugli F-35 Lightning II, caccia multiruolo di quinta generazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)