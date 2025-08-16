Oggi su Rai Movie “Diabolik-Ginko all’attacco”, torna il re del terrore

I Manetti Bros colpiscono ancora, su Rai Movie, sabato 16 agosto alle 21.10, con “Diabolik – Ginko all’attacco”. Si tratta della seconda puntata per le avventure del re del terrore, tratte dal fumetto nato dalla penna delle sorelle Giussani. L’ispettore Ginko, nemico numero uno del criminale in calzamaglia, ordisce un piano per catturare Diabolik: avendo previsto il furto di una collezione di preziosissimi gioielli, il poliziotto li ricopre di una vernice radioattiva. Grazie a questo espediente viene rintracciato il covo di Diabolik ed Eva, gli agenti recuperano il bottino dei furti precedenti e la coppia è costretta a fuggire e separarsi.

Per questo seguito i Manetti Bros rinfrescano il cast, con Gianniotti nei panni del criminale e l’ingresso di Monica Bellucci nel ruolo di Altea, la duchessa innamorata di Ginko. Azione e trama avvincente, non manca un pizzico di autoironia nel segno dei Manetti, i due fratelli protagonisti della rinascita del cinema italiano di genere. Diabolik – Ginko all’attacco (Italia, 2022) di Antonio e Marco Manetti, con Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea, Miriam Leone, Monica Bellucci.