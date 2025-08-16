Oggi è il compleanno di Sinner: lo festeggia a Cincinnati sfidando Atmane

Nel giorno del suo 24° compleanno, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta a Cincinnati Terence Atmane nella semifinale del Master 1000

La famiglia è lontana, ma Jannik Sinner, secondo i bene informati, ha lasciato il suo orologio al fuso europeo- 6 ore avanti quello di Cincinnati- per aspettarsi la telefonata più attesa della giornata: quella degli auguri di compleanno in arrivo da San Candido. Il numero uno del tennis mondiale infatti, proprio oggi, sabato 16 agosto, compie – solo- 24 anni. Lo stesso giorno del 2001 ha reso papà e mamma Hans-Peter e Siglinde Sinner e oggi, il 16 agosto 2025, Jannik Sinner è il tennista più forte al mondo.

A chi gli ha chiesto ‘come è’ festeggiare il proprio compleanno lontano da casa, risponde invece che è comunque felice, perché sta facendo la cosa gli piace di più, ovvero giocare a tennis. E lo farà infatti anche oggi, quando alle 21- ore italiane- combatterà per la semifinali del Master 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane e per festeggiare dovrà quindi aspettare come andrà a finire l’incontro.

Non è comunque solo, al suo fianco c’è un team collaudato di allenatori- Darren Cahill e Simone Vagnozzi– e Umberto Ferrara, il preparatore atletico, poi ancora Nicolò Inserra, l’amico voluto al suo fianco come sparring partner per la trasferta americana. Con loro quindi celebrerà i suoi 24 anni, e -‘forse’- l’esito della semifinale contro il francese Terence Atmane, atleta rivelazione della competizione di Cincinnati, nonché il più ‘originale’.

CHI È ATMANE, IL TENNISTA ‘ALIENO’, CON UN ALTO IQ

Il tennista 23enne da IQ di 158 .è classificato solo al 136° posto nel ranking mondiale, ma ha sconfitto nomi dal calibro di Holger Rune e Taylor Fritz per raggiungere la sua prima semifinale Masters 1000. E si è fatto notare mandando un messaggio ‘originale’ al suo prossimo avversario. Armato di pennarello, dopo l’ultima vittoria, Atmane si è avvicinato alla telecamera per scarabocchiare sullo schermo le parole “Paradosso di Fermi”, citazione che fa riferimento alle probabilità di incontrare forme di vita extraterrestre. Insomma, forse un monito a Sinner sulle probabilità di incontrare un avversario alieno, degno di lui. In caso di vittoria, lunedì è in programma la finale del Masters 1000 di Cincinnati: dall’altra parte, la semifinale è Alcaraz-Zverev.

Ma, secondo gli esperti, il vero regalo, quello più atteso da Sinner, potrebbe arrivare solo a fine mese e sono gli Us Open. In caso di desiderio esaudito, sarebbe il quinto Slam per lui, a soli 24 anni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)