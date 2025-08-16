Lilith Festival 2025: grande successo per la XIV edizione. Si continua a settembre!

Grande successo per la XIV edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice: a settembre si ritorna al Teatro del Chiostro di Sant’Andrea, nel cuore di Genova

Grande successo per la XIV edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice che dalla tarda primavera fino al trionfo del concerto delle CocoRosie il 1° agosto ha celebrato la sua parte “estiva” al meglio. Ma non è finita qui: a settembre si ritorna al Teatro del Chiostro di Sant’Andrea, nel cuore di Genova, per altri eventi di grandissimo fascino.

La manifestazione genovese ha arricchito anche quest’anno la propria storia, da sempre fittissima di appuntamenti, musicali e non solo, di alto livello artistico. Quest’anno, dopo i numerosi eventi che si sono tenuti al Teatro del Chiostro durante una lunga primavera, si è giunti a luglio al culmine della manifestazione con i live a Villa Durazzo-Bombrini di Angela Baraldi, Elli De Mon, La Noce, Beatrice Antolini, Giulia Mei, Mare, Francamente, Leyla El Abiri, Emilya ndMe, Samu L, per chiudere con le ospiti internazionali CocoRosie, per la prima volta a Genova, seguite dal dj set di VAMdj.

Una proposta contrassegnata dall’attenzione per la musica d’autrice, centro d’interesse da sempre della rassegna. E come sempre, il pubblico ha risposto con grande partecipazione a proposte artistiche sempre molto curate, di alto livello ma senza trascurare i valori del pop, declinati di volta in volta secondo tendenze più cantautorali, più elettroniche, più acustiche o più sperimentali.

La magnifica Villa Durazzo-Bombrini di Genova Cornigliano ha fatto da scenario a questa serie di performance memorabili, che hanno saputo coinvolgere il pubblico, offrendo la possibilità di scoprire anche realtà artistiche emergenti e meritevoli di grande attenzione.

Ma non è ancora tempo di calare il sipario: a settembre infatti ci sono già in calendario altri appuntamenti di rilievo, che vedranno la rassegna tornare in centro città, nel suggestivo Teatro del Chiostro di Sant’Andrea, a due passi dalla Casa di Colombo: si riparte venerdì 5 settembre con il live di Paolo Enrico Archetti Maestri, per proseguire sabato 13 settembre con lo spettacolo “Più sordi di me” di Giuditta Cambieri con Giuditta Cambieri e Argentina Cirillo e venerdì 19 settembre il live di Lucilla e la Vie On Road.

Venerdì 5 settembre alle ore 21, a inaugurare la quarta edizione della rassegna “Mermaids”, dedicata alle voci viventi della canzone d’autore e d’autrice, presso il Teatro del Chiostro a Genova, il cantante, chitarrista e fondatore degli Yo Yo Mundi, Paolo Enrico Archetti Maestri, terrà un concerto per presentare l’album Amorabilia, suo primo lavoro solista edito da Nota.

Insieme a lui, sul palco, ci saranno la chitarrista Maria Luisa Ferraro e la violinista Giulia Luchetta. Ci sarà spazio anche per alcuni brani insieme a Cristina Nico e non mancheranno altre e altri super ospiti a sorpresa. Il concerto sarà prevalentemente basato sulle canzoni di Amorabilia a partire dal singolo La bambina che cantava Maradona, il gettonatissimo L’amore trova sempre la sua strada (brano che conta già diverse reintrepretazioni), il viaggio sulla via delle spezie Curcuma Zenzero, i delicatissimi Stelle nere e L’ennesima canzone sul tempo, l’intima confessione de La canzone delle distanze e altri ancora, ma non mancheranno brani tratti del repertorio degli Yo Yo Mundi e, come da tradizione, un’accorata versione de Il disertore di Boris

Biglietti su DICE

Sabato 13 settembre toccherà invece a Più sordi di me, uno spettacolo “drammaticamente comico, accessibile a sordi e udenti insieme”, scritto e interpretato da Giuditta Cambieri, con Argentina Cirillo, già nel programma estivo del Lilith Festival ma rimandato per motivi di salute di una delle attrici.

Preoccupate e impaurite da tutto questo inquinamento globale – ecologico, sociale e culturale – Giuditta e Argentina si lanciano in una serie di riflessioni comico/biologiche, su ciò che è sano e ciò che non lo è. Le due hanno vite molto diverse. Argentina è giovane e Giuditta è ormai nella terza età, Argentina è piena di speranze, Giuditta di sogni infranti, ma soprattutto Argentina è sorda e Giuditta è udente.

L’incontro tra loro è l’occasione per entrambe di mettere a confronto le rispettive realtà. E così, tra battute comiche e autoironiche, colte dalla vita reale, interamente biologiche e recitate a Km 0, si domanderanno: tra finti sordi e sordi veri chi è più sordo al pianto della terra ormai inquinata?

Chi tra sordi e udenti riesce a vedere meglio le verità che si nascondono dietro alle parole? Ed è poi così vero che solo chi ha orecchie perfettamente funzionanti, sa veramente “ascoltare”? E soprattutto: quando torneremo a dare ascolto ai nostri sogni? Insomma uno spettacolo da ascoltare con gli occhi, guardare col cuore e ridere con la pancia.

Biglietti su DICE

Venerdì 19 settembre altro appuntamento della rassegna “Mermaids” che dà spazio al progetto della cantautrice Lucilla Meola ovvero Lucilla e la Vie On Road: nome non casuale, visto che l’artista ha iniziato sulla strada come busker, sua unica occupazione per diversi anni – oggi è anche logopedista – durante i quali è uscito il primo disco “Una per Tutti” (2017). Una lunga pausa, poi l’incontro con Tommaso Viaggi (batteria) e Francesco Ciapica (tastiere) che insieme a Daniele Ferrari (basso), già nella vecchia formazione, accompagneranno la cantautrice che testa sui palchi genovesi un repertorio rinnovato. Nel 2024 il gruppo è invitato al Tenco Ascolta con il nuovo progetto “Dal Vangelo secondo mio padre”, che vanta una serie di inedite sonorità dal sapore pop a cui non mancano mai le tinte cantautorali. A febbraio del 2025, a seguito della vittoria del concorso per cantautori della fondazione Estro Musicale di Milano, esce il primo di diversi singoli attualmente in produzione, “Tutto Nero”. Altri eventi sono in preparazione e saranno annunciati nella prossime settimane su www.teatrodelchiostro.it e sulle pagine social dell’associazione.