Incontro Trump-Putin in Alaska: nessun accordo sulla pace in Ucraina

In Alaska strette di mano e sorrisi, ma nessun accordo sulla pace in Ucraina. Trump: “Buona possibilità di raggiungere l’intesa”, Putin: “A Kiev non mettano i bastoni tra le ruote”

Non c’è ancora un accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin: lo ha detto il presidente americano, parlando di fronte ai giornalisti ad Anchorage, in Alaska, con riferimento alla possibilità di porre fine al conflitto armato in Ucraina.

Le dichiarazioni sono state rese dopo un incontro tra i due capi di Stato. “Non c’è un accordo finché non c’è un accordo” ha detto Trump: “Non ci siamo arrivati”.

Il presidente americano ha però sottolineato che con Putin “molti punti sono stati concordati”. Alcune divergenze però resterebbero e tra queste, secondo Trump, “una è la più significativa”.

Come evidenzia l’agenzia di stampa russa Novosti, Trump ha anche detto: “La cosa più importante è che abbiamo una buona possibilità di raggiungere la pace”.

PUTIN: “CON TRUMP LA PROSSIMA VOLTA A MOSCA“

“La prossima volta a Mosca“: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, alludendo alla possibilità di un nuovo incontro con l’omologo americano Donald Trump, al termine del loro colloquio ad Anchorage, in Alaska. “Next time in Moscow”, le parole del capo di Stato, pronunciate in inglese.

Rispetto ai contenuti dell’incontro in Alaska, parte di una missione nel territorio degli Stati Uniti durata circa cinque ore, come annota l’agenzia di stampa russa Novosti, Putin ha detto di aver trovato un accordo con Trump. Un riferimento, il suo, alla possibilità di porre fine al conflitto armato in Ucraina. Spero, ha aggiunto però il presidente russo, senza fornire alcun dettaglio di merito, che a Kiev non mettano i “bastoni tra le ruote”.

Di fronte ai giornalisti riuniti per ascoltare le dichiarazioni di Trump e Putin, il presidente russo ha parlato per primo. I cronisti non hanno avuto la possibilità di porre domande.

Trump ha ringraziato Putin dell’incontro sottolineando che i due parleranno di nuovo presto.

TRUMP: “CHIAMERÒ ZELENSKY E LEADER EUROPEI, STARÀ A LORO”

Donald Trump ha annunciato che “chiamerà” presto Volodymyr Zelensky e i capi di Stato e di governo europei per aggiornarli sull’esito dell’incontro con Vladimir Putin in Alaska.

Rispetto al conflitto in Ucraina e alla possibilità di porvi fine, ha aggiunto il presidente americano, “starà a loro”.

(photo di apertura e video credits: the White House/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)