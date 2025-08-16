I leader europei al fianco di Kiev: “Con Trump al lavoro per il trilaterale”

I leader europei al fianco di Kiev: “Con Trump al lavoro per il vertice trilaterale e una pace giusta. No al veto russo sul percorso verso la Nato”

I dirigenti europei sono pronti a lavorare con Donald Trump e Volodymyr Zelensky per un vertice trilaterale sull’Ucraina che abbia il loro sostegno: lo si legge in una dichiarazione sottoscritta da Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk, Antonio Costa e Ursula von der Leyen.

Nella loro prospettiva, l’obiettivo deve essere quello di “fermare le uccisioni” e “ottenere una pace giusta e durevole”.

LEADER EUROPEI: “NO AL VETO RUSSO SUL PERCORSO VERSO LA NATO”

“La Russia non può avere un diritto di veto sul percorso dell’Ucraina verso l’Ue e la Nato” e, ancora, “spetterà all’Ucraina prendere decisioni sul proprio territorio”. È la posizione espressa da capi di Stato e di governo e dirigenti europei in una dichiarazione comune.

A firmarla Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk, Antonio Costa e Ursula von der Leyen.

Nel testo si denuncia “una guerra di aggressione della Russia”, si esprime “favore per gli sforzi” di mediazione del presidente americano Donald Trump e si evidenzia che “i confini internazionali non devono essere modificati con la forza”.

VON DER LEYEN: “UE AL FIANCO DI UCRAINA E USA, ESSENZIALI GARANZIE DI SICUREZZA”

“Grazie al presidente Donald Trump per l’aggiornamento sulle discussioni in Alaska. L’UE sta collaborando strettamente con Ucraina e Stati Uniti per raggiungere una pace giusta e duratura. Sono essenziali solide garanzie di sicurezza che tutelino gli interessi vitali della sicurezza ucraina ed europea”: lo scrive Ursula von Der Leyen, presidente della Commissione europea, su X, al termine della ‘call’ con il presidente Usa e i leader europei sull’esito del summit in Alaska con Putin

PREMIER MELONI: “SI APRE UNO SPIRAGLIO PER LA PACE IN UCRAINA”

“Si apre finalmente uno spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L’Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali”, lo scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando su X l’esito del summit in Alaska tra Trump e Putin e, soprattutto, gli sviluppi delle ultime ore dei colloqui successivi tra il presidente Usa, quello Ucraino e i leader Nato ed europei, con cui la premier ribadisce unità di intenti.

“Spiragli di pace in Ucraina. L’accordo è ancora complicato ma finalmente possibile, soprattutto in seguito allo stallo che si è creato da molti mesi lungo la linea del fronte”, è la dichiarazione ufficiale della Premier affidata ai cronisti. “Solo l’Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori- prosegue Meloni- Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l’aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della NATO. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, USA compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all’Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa”, conclude la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

