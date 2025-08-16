Brucia un rimessaggio di imbarcazioni a Fiumicino: fumo nero visibile anche a Ostia

Incendio di un rimessaggio di imbarcazioni a Fiumicino. Il rogo ormai generalizzato ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature

Alle 12.15, presso il comune di Fiumicino, in via Monte Cencio, la sala operativa del comando di Roma ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per l’incendio di un rimessaggio di imbarcazioni. La colonna di fumo nero era visibile anche a Ostia a chilometri di distanza.

Sono intervenute le squadre dalla sede di Ostia 13/A dell’Eur 11/A di Fiumicino 20/A, di Nemi 32/A di Cerveteri 26/A con al seguito tre autobotti dei Vigili del Fuoco, il carro schiuma, il carro auto protettori e il capo turno provinciale.

Il rogo ormai generalizzato ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature. Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume.

Sul posto sono presenti la Capitaneria di Porto di Fiumicino e le forze dell’Ordine. Attualmente non risultano feriti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)