Archeologia dalla Cina al Galles a “Passaggio a nord ovest” oggi su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai torna Alberto Angela con “Passaggio a nord ovest”. Esplorando il fondo del mare, poi archeologia dalla Cina al Galles

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana, sabato 16 agosto alle 15.00 su Rai1, in esplorazione tra le bellezze del nostro Paese e racconterà incredibili storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

I fondali marini, meno esplorati del sistema solare, ricoprono i due terzi del pianeta. Sono territori misteriosi e immensi, che hanno sempre affascinato l’umanità. Avventurieri, scienziati e militari hanno realizzato grandi imprese tecnologiche e umane per esplorarli, sopportando il freddo, l’oscurità e la pressione estrema. Dalle prime “campane” alle attrezzature leggere, fino agli scafandri più moderni, l’uomo è riuscito a conquistare anche questo ambiente ostile.

In Cina, la tomba ben conservata della regina Fu Hao, della dinastia Shang, è stata una delle più importanti scoperte archeologiche dell’età Bronzo nel sito di Yin Xu, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Insieme a gioielli e bronzi elaborati, nella tomba sono state trovate anche moltissime armi, la prova che non si trattava solo di una regina ma anche di una grande guerriera. Sulle base di recenti scoperte archeologiche, ripercorreremo la storia di questa donna straordinaria.

Un collier di diamanti dal valore inestimabile, una nobile decaduta e una serie di lettere con la firma falsa della regina di Francia; insieme ad Alberto Angela ci addentreremo nei segreti del più grande scandalo del ‘700, ai danni della regina Maria Antonietta: “l’affare della collana”. Una vicenda che, secondo molti storici, è stata la scintilla della Rivoluzione Francese, nata dal malcontento e l’insoddisfazione del popolo nei confronti della Corte reale e in particolar modo della regina.

Nell’estremo ovest del Galles, viene fatta una scoperta sensazionale: un’antica sepoltura risalente a duemila anni fa, all’Età del Ferro. È una scoperta importante, perché insieme alla persona defunta è stato sepolto un intero carro cerimoniale da guerra. A chi apparteneva questo carro? Chi è il personaggio di alto rango appartenente a una tribù celtica sepolto qui duemila anni fa? Storici ed archeologi sono impegnati a fornirci le risposte a queste domande.

Per la rubrica “Passaggio al Museo”, con Alberto Angela ci si trasferisce nella Galleria degli Uffizi di Firenze per scoprire “La Venere di Urbino” di Tiziano, un quadro dalla carica erotica fortissima, considerato come uno dei più grandi capolavori della storia della pittura. La Venere di Urbino incarna la perfetta rappresentazione della donna che, come Venere, diventa simbolo di amore, bellezza e fertilità. Tiziano custodiva il quadro nel suo studio, ma Guidobaldo II della Rovere, Duca di Urbino se ne innamora letteralmente e fa di tutto per entrarne in possesso. Si dice infatti che il dipinto era inteso come “modello” educativo per la moglie estremamente giovane e pudica.