A Corigliano d’Otranto torna “La storia del Castello, le storie della birra”

La storia del Castello, le storie della Birra è un percorso intrecciato in maniera sorprendente agli sviluppi dell’arte brassicola

In occasione di Birre Al Castello, importante festival del Sud Italia dedicato alla birra artigianale, organizzato dal The BlueBeat pub in collaborazione con il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, torna, tra i tanti eventi in programma, un esperimento unico nel panorama brassicolo nazionale. Nei tre giorni del festival, in programma da sabato 16 a lunedì 18 agosto, verrà proposto: La storia del Castello, le storie della birra, una speciale ed esclusiva visita guidata con degustazione a cura di “Sulle vie della birra” e “Infopoint Corigliano d’Otranto”.

Negli ultimi anni, anche in Italia, si assiste al nuovo fenomeno del turismo birrario. Il birrovagare è una nuova tendenza che vede un numero sempre maggiore di turisti andare alla ricerca di esperienze legate alla birra di qualità. La birra può diventare una chiave di lettura per scoprire attraverso di essa un territorio, la storia, la cultura. Ma spesso la visita di un birrificio o di un locale birrario è semplicemente un gustoso contorno alla scoperta del territorio. I due aspetti restano, nelle loro intime essenze, slegati. Quanto proposto a Corigliano d’Otranto invece, supera questo limite, apparentemente invalicabile.

La splendida cornice di Castello De ‘Monti infatti offrirà una nuova occasione per raccontare di birra, Storia e territorio; un esempio concreto di come sia possibile proporre un turismo birrario connesso strettamente con i luoghi e i contenitori culturali attraverso la collaborazione tra realtà diverse.