Vard riceve un nuovo ordine da North Sstar per due sov ibride

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con North Star, il più grande armatore-operatore del Regno Unito, per la progettazione e costruzione di due Service Operation Vessels (SOV) ibride, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra le due società e confermando il loro impegno congiunto verso l’innovazione sostenibile nel settore marittimo.

Il contratto rappresenta la nona e la decima unità commissionata da North Star a VARD, dopo i precedenti ordini relativi a quattro SOV, due Construction Service Operation Vessel (CSOV) e due unità Vard Design costruite presso un cantiere esterno.

Le nuove unità saranno sviluppate da Vard Design ad Ålesund, in Norvegia, utilizzando la collaudata piattaforma VARD 4 19, progettata specificamente per le operazioni nei parchi eolici offshore. Ogni nave avrà una lunghezza di 87,5 metri, una larghezza di 19,5 metri e potrà ospitare fino a 120 persone a bordo. Le unità saranno dotate di un sistema di propulsione ibrido a batterie e predisposte per una futura conversione all’alimentazione a metanolo, a conferma del comune impegno delle due aziende verso la decarbonizzazione del settore marittimo. Tra le dotazioni di bordo figurano una passerella con compensazione del movimento e altezza regolabile integrata con ascensore, un sistema di imbarco per trasferimenti sicuri del personale, e avanzate soluzioni per la gestione energetica.

La costruzione dello scafo della prima unità avverrà presso il cantiere Vard in Romania – Brăila, seguita dall’allestimento finale e consegna in uno dei cantieri norvegesi del gruppo, prevista per il quarto trimestre del 2027. La seconda unità sarà invece interamente costruita e consegnata dal cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista per il quarto trimestre del 2028.