“Vagabundo” è il secondo singolo di ALOSI


Con “Vagabundo” (La Tempesta Dischi, distribuzione Believe)disponibile in tutte le piattaforme digitale a partire da oggi, Alosi continua il suo viaggio sonoro



Un brano che mescola sangue e sabbia in un’esplosione dal sound di frontiera, lotta e desiderio: con “Vagabundo” (La Tempesta Dischi, distribuzione Believe)disponibile in tutte le piattaforme digitale a partire da oggi, Alosi continua il suo viaggio sonoro, dopo il singolo “Dal Tramonto all’Alba (Uomini in Nero)”, uscito a giugno.

“Vagabundo” è una canzone che canta e balla il sentimento del vagabondo: musica, sangue e libertà. “Questo brano è una dichiarazione d’identità e di movimento. Una fuga, una danza, – spiega Alosi – un bolero ipnotico che unisce Palermo, L’Avana e Tijuana, evocando mondi distanti ma emotivamente vicinissimi. In effetti il viaggio non è altro che la chiave dell’essere umano”.

Il pezzo è scritto e interpretato da Alosi, che firma anche la produzione insieme a Paolo Baldini, una delle figure chiave della scena dub italiana (Africa Unite, Mellow Mood, Almamegretta). La ricerca sonora prende una forma eclettica e autentica: tra gli ospiti Rodrigo Fuentealba Palavicino alla chitarra elettrica (The Fuzztones, Fifty Foot Combo, Golden Hours) e musicisti dell’area sudamericana come Andres Jubim e Ronald Hernandez, che insieme a Baldini hanno dato vita a una dimensione musicale genuinamente contaminata, dove ogni dettaglio latino è trattato con rispetto e visione. Registrato in presa diretta e masterizzato al Duna Studio (RA), mixato al Downtown Studios (PV), con le voci registrate e mixate da Paolo Baldini presso Alambic Conspiracy Studio (PN). Realizzato con il contributo di NuovoImaie – Nuove Produzioni Discografiche 2024-2025.

Pietro Alessandro Alosi, classe 1985, nasce a Palermo. Dopo varie esperienze musicali giovanili, nel 2006 fonda il duo Il Pan del Diavolo, di cui sarà autore, voce e chitarra. Con il gruppo pubblica quattro album e un EP, esibendosi in centinaia di concerti in Italia e all’estero. Il debutto discografico avviene con l’album “Sono all’Osso”, prodotto da Fabio Rizzo JD Foster (Green on Red, Calexico, Vinicio Capossela), finalista come miglior opera prima al Premio Tenco 2010 e premiato con 5 stelle da Rolling Stone. Nel 2012 esce il secondo album, “Piombo, Polvere e Carbone”. Nel 2014 è la volta di “Folkrockaboom”, prodotto da Antonio Gramentieri (Sacri Cuori) e mixato in Arizona da Craig Schumacher (Calexico, Giant Sand, Bob Dylan). Il brano omonimo entra tra i finalisti del Tenco come Miglior Canzone. Accanto a un’intensa attività live in Italia, Il Pan del Diavolo si esibisce in numerose occasioni all’estero: tra le tappe più significative, il SXSW Festival in Texas, concerti a New York, Londra (Dingwalls), Amsterdam e Bruxelles. Nel 2015 Alosi intraprende la strada della produzione artistica con “Orecchie da Elefante”, album di debutto di Cappadonia, candidato come miglior opera prima alle Targhe Tenco 2016. In questi anni è anche coautore per artisti del panorama indipendente italiano, tra cui Motta (vincitore della Targa Tenco per la miglior opera prima) e Tre Allegri Ragazzi Morti. Dal 2017 lavora stabilmente anche come produttore in studio. Nel 2018 partecipa a un master con Steve Albini (Shellac, Nirvana), incentrato su recording, mix e mastering. Nel 2020 approfondisce le tecniche di mix frequentando un corso con Tommaso Colliva (Muse, Diodato).

Nel 2019 pubblica il suo primo disco solista, “1985”, uscito per La Tempesta Dischi e accolto positivamente dalla critica. Il 13 gennaio 2023 esce il secondo album solista, “Cult”, prodotto e mixato dallo stesso Alosi. Il disco vede la partecipazione di artisti come Stevie Culture, Adriano Viterbini Massaroni Pianoforti.Nel 2024 firma le musiche originali e una canzone inedita, “Il sole, il dio e la luna”, per il podcast true crime “Ombre”, prodotto dallo psicoterapeuta Michele Mezzanotte e distribuito da Chora Media.Attualmente prosegue il lavoro come produttore artistico per vari progetti indipendenti, tra cui Beatrice Campisi, Fuori dai Denti Dario Naccari, con cui ha fondato anche il collettivo musicale “Mezzanotte”, già attivo con un primo festival presso l’ARCI Bellezza di Milano.