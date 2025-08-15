Un classico stasera su Rai 3: in onda “C’era una volta in America”, la trama del film

Stasera su Rai 3 “C’era una volta in America” con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Treat Williams, Joe Pesci: la trama del film

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 1984 e ultima opera di Sergio Leone, consacrato come uno dei maestri del cinema mondiale, “C’era una volta in America” è il film proposto da Rai 3 a Ferragosto 2025.

Noodles, un ex gangster di origini ebraiche, ritorna a New York dopo trentacinque anni, richiamato da un misterioso invito. Attraverso una serie di flashback, ripercorre la sua giovinezza negli anni ’20 e ’30, quando, insieme ai suoi amici d’infanzia Max, Patsy e Cockeye, scalava i ranghi del crimine organizzato. Le strade della città, piene di opportunità e pericoli, fanno da sfondo alla loro ascesa e alla loro caduta, tra tradimenti, amori impossibili e desideri di vendetta che segnano indelebilmente le loro vite.

Nel cast: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Treat Williams, Joe Pesci, Danny Aiello, Burt Young, Richard Bright, William Forsythe, Darianne Fluegel, Jennifer Connelly.