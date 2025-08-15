Tamberi e la moglie Chiara diventano genitori: è nata la piccola Camilla

Tamberi è diventato papà: all’ospedale Salesi di Ancona è nata la figlia del pluricampione di salto in alto e della moglie Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi è diventato papà. Nel primo pomeriggio all’ospedale Salesi di Ancona è nata la piccola Camilla, figlia del pluricampione di salto in alto e della moglie Chiara Bontempi. “Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo”, hanno scritto sui social i neogenitori postando una foto delle mani che si stringono a quelle della bimba, la musica di Ennio Morricone come colonna sonora, tratta da ‘Il tema di Deborah’, ‘Cera una volta in America’.

Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni da parte di sportivi, personaggi dello spettacolo e tifosi che commentano il post.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)