Si ride con Benigni stasera su Rai 1: in onda “Il Piccolo Diavolo”, la trama del fiilm

Campione d’incassi della stagione 88-89, David 1989 per il Miglior Attore a Benigni, stasera su Rai 1 “Il Piccolo Diavolo”: la trama del film

A Ferragosto 2025 Rai 1 propone il film “Il Piccolo Diavolo” in onda alle 21:25. Il sacerdote americano Maurice, chiamato in Italia per un esorcismo, si trova improvvisamente ad avere a che fare con un diavolo dispettoso e innocente, incarnato in un piccolo uomo di nome Giuditta. La convivenza tra il prete e il demonietto si trasforma in un’avventura comica e surreale, piena di equivoci e situazioni esilaranti, mentre Maurice cerca di adattarsi alle bizzarre abitudini di Giuditta e trovare un modo per liberarlo dalla sua condizione. Curiosità: Il film vede la partecipazione di Walter Matthau nei panni del sacerdote Maurice e ha segnato un grande successo di pubblico in Italia, confermando Roberto Benigni come uno dei comici più amati del paese.