Si è costituito l’uomo che con l’auto ha investito 3 ragazzi tra Terracina e il Circeo

Un uomo alla guida di un’auto ha investito 3 ragazzi lungo la strada che da Terracina porta a San Felice sul Circeo, uno dei giovani è morto: il 49enne si è costituito

Sono durate poche ore le ricerche dell’uomo che la notte scorsa ha investito tre ragazzi lungo la strada che da Terracina porta a San Felice sul Circeo. Il 49enne infatti oggi si è costituito.

Secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale di Latina, l’uomo ha investito i ragazzi sul bordo della strada e non si sarebbe fermato. Il 16enne deceduto era assieme al fratello gemello e ad un amico. Quest’ultimo è rimasto ferito nell’impatto ma non è in pericolo di vita.