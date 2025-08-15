L’oroscopo di oggi, venerdì 15 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 15 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Qualcuno ha un’attività che comporta molto stress, molto impegno, nuovi inizi e progetti anche in società. Da troppo tempo aspetti le decisioni di qualcuno oppure devi riparare a qualche tradimento.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Questa giornata è di riflessione, anche nell’ambito del lavoro bisogna fare scelte giuste. In amore devi fare una scelta, qualcuno non è stato sincero!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Attenzione perché un contatto in questi giorni può procurare vantaggi; chi deve affrontare un esame o aspetta una buona notizia avrà qualcosa in più. T’invito a coinvolgere la persona che ti piace in un progetto speciale, oppure di darti da fare conoscendo gente se il cuore è solo. Rapporti più intriganti.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Qualcuno potrebbe mettere alla prova la tua pazienza, non devi dargli retta. L’amore nelle coppie è frenato da obblighi di lavoro.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Spese per un guasto, hai speso di più per riparare qualcosa, in casa o in ufficio. Rapporti conflittuali con Cancro e Pesci.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
C’è più agitazione, se una persona cerca di controllare la tua vita puoi ribellarti. In amore regna la prudenza con Leone e Acquario. Non sottovalutare un pericolo finanziario.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
E’ arrivato il momento di far sentire la tua voce. Incontri fortunati. Non perdere di vista chi ti vuole amare davvero. Sblocchi nelle compravendite, spese per la casa.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
E’ quasi impossibile farti scivolare le cose addosso se non cerchi una tregua, un momento di pausa, rischi di logorare la mente a furia di pensare a tutto quello che c’è da fare.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata sotto tono per l’amore, ma importante per il lavoro. Stanchezza alle gambe, fastidi fisici…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Dovrai vagliare una buona idea, un invito, qualcosa si muove. Cambiamenti per alcuni radicali.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sei decisamente in uno stato di forza, energia per chi vuole iniziare un’attività. In questa giornata può arrivare una bella comunicazione, accetta inviti e frequenta più gente.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata di successi o di progetti da mettere in campo, un po’ in tutti i settori della tua vita. Avrai vantaggi per molti motivi…