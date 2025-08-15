L’oroscopo di oggi, venerdì 15 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Attenzione perché un contatto in questi giorni può procurare vantaggi; chi deve affrontare un esame o aspetta una buona notizia avrà qualcosa in più. T’invito a coinvolgere la persona che ti piace in un progetto speciale, oppure di darti da fare conoscendo gente se il cuore è solo. Rapporti più intriganti.