Maltempo a Matera: quercia crolla su auto a Ferrandina, morto un ragazzo

Tragedia a Ferrandina, in provincia di Matera: una quercia è crollata a causa del maltempo su un’auto a bordo della quale viaggiavano 4 giovani. Uno è morto

Nel pomeriggio di oggi a Ferrandina, in provincia di Matera, a causa del maltempo una quercia di notevoli dimensioni è crollata a terra schiacciando un’auto con quattro ragazzi a bordo. I Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere tre di loro in condizioni gravi, mentre nulla hanno potuto fare per il quarto, che è deceduto nell’impatto.