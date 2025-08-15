Il film “Reclaim – Prenditi ciò che è tuo” oggi su Rai Movie: la trama

Per Ferragosto su Rai Movie una prima serata all’insegna del brivido: alle 21.10 va in onda il thriller “Reclaim – Prenditi ciò che è tuo”, la trama

Per Ferragosto su Rai Movie una prima serata all’insegna del brivido: alle 21.10 va in onda il thriller “Reclaim – Prenditi ciò che è tuo”. Una coppia americana, Steven e Shannon, si reca a Porto Rico per adottare Nina, una bambina haitiana di sette anni. Dopo aver preso la bambina, la coppia rimane sull’isola per completare le pratiche burocratiche dell’adozione, ma all’improvviso Nina scompare in modo misterioso. Steven e Shannon si trovano così coinvolti in una rete di rapimenti e richieste di riscatto, per salvare Nina dovranno affrontare situazioni molto pericolose. Nel cast, John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis Guzmán. La regia è di Alan White.