Remake italiano della commedia spagnola “Con Quien Viajas”, il film “Con chi viaggi” in prima Tv a Ferragosto su Rai 2: la trama

Quattro sconosciuti si ritrovano a condividere un passaggio in auto da Roma a Gubbio grazie a un’app di carpooling, apparentemente per motivi pratici e casuali. Paolo, il conducente, sembra affabile ma nasconde qualcosa di inquietante. Anna e Michele, che fingono di non conoscersi, condividono un passato che riaffiora tra silenzi e sguardi, mentre Elisa, la più giovane del gruppo, scopre di avere con Paolo un legame che va ben oltre la semplice coincidenza. Il viaggio, tra battute, tensioni e deviazioni impreviste, si trasforma in un’esperienza surreale e carica di ambiguità, dove nulla è come sembra e ogni sosta rivela un pezzo di verità.

E’ la trama del film “Con chi viaggi” in onda venerdì 15 agosto 2025 su Rai 2 in prima visione Tv. Nel cast: Pasquale Petrolo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi, Fabio Rovazzi.