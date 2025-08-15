Fabio Concato shock: “Ho un tumore”. Stop ai concerti estivi

Musica, Fabio Concato sui social annuncia ai fan: “Ho un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”. Annullati i concerti estivi

Fabio Concato ha annunciato sui social di avere un tumore. Il cantautore è costretto ad annullare i concerti estivi. “Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)