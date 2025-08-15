Deucravacitinib verso l’approvazione Fda per l’artrite psoriasica attiva

L’FDA ha ufficialmente accettato la richiesta di estensione dell’indicazione terapeutica per deucravacitinib, inibitore orale selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2), per l’artrite psoriasica

La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha ufficialmente accettato la richiesta di estensione dell’indicazione terapeutica per deucravacitinib, inibitore orale selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2), sviluppato da Bristol Myers Squibb. L’azienda ha annunciato che l’agenzia americana esaminerà l’uso del farmaco per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva negli adulti, con una decisione finale prevista entro il 6 marzo 2026.

Deucravacitinib è già approvato negli Stati Uniti per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa nei pazienti adulti candidabili a terapia sistemica o fototerapia. L’eventuale estensione all’artrite psoriasica rappresenterebbe un’importante espansione del suo potenziale terapeutico, confermando la strategia dell’azienda di posizionare il farmaco come opzione di riferimento tra le terapie orali mirate.

Meccanismo d’azione: una selettività innovativa

Deucravacitinib è il primo e unico inibitore orale selettivo allosterico di TYK2, una chinasi appartenente alla famiglia delle Janus chinasi (JAK), ma con un meccanismo d’azione distinto. A differenza degli inibitori JAK tradizionali, che si legano al sito catalitico comune a più chinasi, deucravacitinib si lega in modo specifico al dominio regolatorio pseudochinasico di TYK2. Questo approccio allosterico impedisce l’attivazione della proteina senza interferire con altre chinasi della famiglia JAK, limitando potenzialmente gli effetti collaterali.

L’inibizione di TYK2 blocca selettivamente le vie di segnalazione mediate da citochine chiave nell’infiammazione cronica immunomediata, come l’interleuchina-23 (IL-23), l’interleuchina-12 (IL-12) e l’interferone di tipo I, tutte coinvolte nella patogenesi sia della psoriasi che dell’artrite psoriasica.

I risultati degli studi POETYK PsA

La richiesta di approvazione da parte di Bristol Myers Squibb si basa sui risultati di due studi clinici registrativi di fase 3, POETYK PsA-1 e POETYK PsA-2, condotti su pazienti adulti con artrite psoriasica attiva. In entrambi i trial, deucravacitinib ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo rispetto al placebo nella riduzione dei segni e sintomi della malattia, misurato attraverso il criterio ACR20 (American College of Rheumatology 20% improvement), a 16 settimane di trattamento.

Oltre al beneficio clinico, è stato riportato un profilo di sicurezza coerente con quanto già osservato nella psoriasi, senza segnalazioni rilevanti di eventi avversi gravi. La semplicità di somministrazione (una compressa orale una volta al giorno) rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ad altre terapie sistemiche che richiedono iniezioni o monitoraggi frequenti.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la richiesta di estensione dell’indicazione è attualmente all’esame anche delle autorità regolatorie di Cina, Giappone e Unione Europea, a conferma della volontà di espandere rapidamente l’utilizzo del farmaco nei mercati globali.

Deucravacitinib nella strategia terapeutica

L’artrite psoriasica è una patologia infiammatoria cronica che colpisce fino a un terzo dei pazienti con psoriasi, con impatti significativi sulla qualità della vita e sulla funzione articolare. Le opzioni terapeutiche includono FANS, DMARD convenzionali e biologici, ma esiste ancora un bisogno insoddisfatto di trattamenti efficaci, orali e ben tollerati, specialmente nelle forme moderate.

L’introduzione di deucravacitinib in questo contesto potrebbe rappresentare una nuova opzione terapeutica per i pazienti in cerca di un trattamento sistemico orale selettivo, con un meccanismo d’azione mirato e una buona maneggevolezza. Se approvato, deucravacitinib andrebbe a inserirsi in un segmento in espansione del mercato delle malattie autoimmuni, con potenzialità rilevanti sia dal punto di vista clinico che commerciale.

