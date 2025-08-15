Da oggi Rai 4 propone la serie “Trauma”: la trama

Per tre prime serate consecutive, a partire dal 15 agosto, Rai 4 propone la serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero: la trama

Per tre prime serate consecutive, a partire dal 15 agosto, Rai 4 propone la serie “Trauma” (2019), un’avventura ricca di tensione e di mistero che sarà programmata alle 21.20 per tutto il week end: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto. Mentre è sulle tracce di un imprendibile serial killer, il poliziotto Adam Belmont viene aggredito e gravemente ferito, ma sopravvive in modo miracoloso con l’unica conseguenza di una forte amnesia. Cercando di ricostruire l’accaduto e di dare un volto all’aggressore, Adam si rende conto di avere una giovane donna legata nel suo seminterrato.

Un dubbio terrificante assale l’uomo: e se l’assassino che stava inseguendo non fosse altro che lui stesso? “Trauma” è una miniserie di produzione francese ideata da Henri Debeurme (“Missions”, “Marianne”) e Aurélien Molas (“La Révolution”, “Inexorable”), interamente diretta dal talentuoso Fred Grivois (“La resistenza dell’aria”). È un thriller strutturato come un originale giallo, in cui ogni certezza è continuamente messa in discussione e i dubbi che s’insinuano nella mente del protagonista rappresentano il fulcro della narrazione. Nel ruolo principale troviamo Guillaume Labbé, visto nel polar “French Connection” e nella serie fantascientifica “Universi paralleli”.