BlessedKing torna con un nuovo esplosivo singolo: “Se*so d’estate” – un gioco di parole che cela il vero titolo, “Senso d’estate” – una hit che profuma di sole, libertà e rinascita.

Con un sound fresco e ritmi accattivanti che mescolano afrobeat, pop e influenze urban, il brano racconta la leggerezza e l’intensità di un amore estivo, vissuto come danza liberatoria, come occasione per lasciarsi alle spalle il dolore e riscoprire il gusto della vita. È un inno gioioso e sensuale, che invita a vivere il presente con il cuore aperto, firmato da un artista che conosce bene il valore della speranza.

BlessedKing porta nella sua musica il bagaglio di un viaggio difficile ma pieno di forza. Cantare in italiano è per lui una scelta autentica, un modo per entrare in connessione profonda con chi lo ascolta, trasmettendo messaggi universali di resilienza, libertà e amore.

Nato in Nigeria nel 1993 e vissuto a Lagos fino ai vent’anni, BlessedKing studia musica e recitazione fin da giovanissimo. Dopo alcuni spettacoli nella sua città natale, decide di inseguire il sogno europeo. Il suo viaggio lo conduce in Italia, attraversando il deserto e la Libia: esperienze drammatiche che oggi alimentano la sua arte e la sua forza comunicativa.

Come lui stesso racconta:

“Ho attraversato il deserto e non immaginavo ciò che avrei visto e vissuto. Mi sono ritrovato faccia a faccia con la morte e la violenza, in particolare in Libia. I neri sono costretti a fare cose non giuste e sono trattati come animali. E poi il Mar Mediterraneo. Quando sono arrivato in Italia mi sono chiesto ‘Davvero non rischio più la vita e posso stare tranquillo?’”

Stabilitosi a Padova, BlessedKing continua a coltivare la sua passione per la musica e il teatro. Collabora con realtà culturali come Ailuros (compagnia teatrale di Treviso), Voci Globali e Urbanus, partecipando a spettacoli, video musicali e performance live. Ha calcato i palchi di eventi e locali come il Pedro e il Circolo Nadir di Padova, la FGU di Milano e altri appuntamenti musicali nel Veneto.

Ha pubblicato diversi brani, tra cui “Efemote” e “You are my Super Hero”, accompagnati da videoclip curati rispettivamente da Filmenki e Time Bomb Music. La canzone “Who know go no feet know”, realizzata con Voci Globali, ha dato voce alle sue radici e al suo sguardo sul mondo.

Con “Se*so d’estate”, BlessedKing ci regala una canzone che fa ballare ma anche pensare, portando con sé tutto il calore di un’estate che sa di speranza, libertà e rinascita.