È stato ufficialmente attivato un nuovo Fast Corridor doganale tra il porto di La Spezia e l’Interporto di Padova, un’infrastruttura strategica che consente il trasferimento rapido e sicuro dei container in regime di temporanea custodia, direttamente dallo scalo portuale ligure al terminal intermodale padovano.

Grazie a questo nuovo Fast Corridor, le merci in arrivo via mare a La Spezia potranno essere trasferite via treno fino all’interporto di Padova senza subire lunghe soste in porto, dovute alle procedure di sdoganamento, che potranno invece essere effettuate direttamente presso il luogo di destino. Il sistema si basa sull’uso di tecnologie digitali per il tracciamento in tempo reale dei container e su una piattaforma digitale condivisa tra ADM e l’Interporto patavino.

L’attivazione del nuovo Fast Corridor rappresenta un’importante leva di sviluppo per l’economia del territorio padovano con positive ricadute in termini di efficienza e riduzione dei tempi di sdoganamento, minori costi logistici, attrattività del territorio e sostenibilità ambientale.

Il progetto, che si aggiunge ad altri tre Fast Corridor attivi presso lo scalo ferroviario padovano, è frutto della stretta collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Interporto Padova S.pa e gli operatori logistici e ferroviari coinvolti.

Il direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopolo, Franco Letrari sottolinea: “L’interporto di Padova è esempio di efficienza e svolge un ruolo cruciale nella logistica e nei trasporti, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema della movimentazione delle merci.

L’inaugurazione del nuovo corridoio controllato dal Sistema Informativo Logistico Ferroviario per lo spostamento di merci containerizzate, dal magazzino di temporanea custodia presso il nodo logistico portuale di La Spezia fino al magazzino di temporanea custodia della società Interporto Padova Spa, presso il nodo logistico di destinazione, rappresenta un ulteriore passo importante verso una logistica moderna e competitiva per una gestione più fluida delle operazioni commerciali in Italia e in Europa”.

Il presidente di Interporto Padova Luciano Greco commenta:

“Ringrazio ADM e in particolare il direttore interregionale Franco Letrari e il direttore dell’Ufficio di Padova Pio Murgia per la grande collaborazione nell’attivazione di questo nuovo Fast Corridor Doganale. Come Interporto il nostro obiettivo è quello di offrire agli operatori servizi sempre più efficienti e rapidi. Lo facciamo innovando le nostre infrastrutture grazie a digitalizzazione ed automazione, ma altrettanto importanti sono anche le procedure e i benefici offerti dai Fast Corridor”.