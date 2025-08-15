Atomsphere presenta il brano “Surf the Wave”

Atomsphere presenta “Surf the Wave” – Tre onde Tech House da cavalcare a tutto volume – feat. Cobalt Sun disponibile in streaming

Il nuovo singolo firmato Atomsphere, in collaborazione con il compositore e producer Cobalt Sun, si prepara a travolgere la scena elettronica con tre potenti versioni Tech House di un brano che è già destinato a lasciare il segno: “Surf the Wave”.

Frutto di un’amicizia creativa e di una visione sonora condivisa, il pezzo nasce dall’intuizione melodica di Cobalt Sun, autore della linea di synth principale: un’onda sonora che sale e scende con filtraggi dinamici e rifrazioni ipnotiche, evocando il movimento imprevedibile del mare. Atomsphere prende questa energia e la trasforma in tre versioni trascinanti e cariche di groove, cucite su misura per il dancefloor.

Il brano originale, nato come composizione elettronica, trova così nuova vita in chiave Tech House, grazie a una produzione elegante e pulsante che esalta il tema centrale: la libertà, la fluidità e il lasciarsi andare, cavalcando le onde della vita.

A completare l’universo visivo di “Surf the Wave” c’è un’immagine d’impatto: una donna avvolta in una cyber tuta tecnica, che sfida le onde al tramonto, tra luce dorata e vibrazioni futuristiche. Questa figura simbolica, protagonista sia della copertina che del videoclip, incarna lo spirito del brano: tecnologia e natura che si fondono in un’estetica potente e contemporanea.

Con “Surf the Wave”, Atomsphere e Cobalt Sun firmano un progetto in grado di unire eleganza melodica e potenza ritmica, regalando agli ascoltatori un’esperienza musicale profonda e suggestiva, da ascoltare in cuffia o a tutto volume sotto le luci stroboscopiche di un club.