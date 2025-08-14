Trump avverte Putin: “Se non accetta la fine della guerra ci saranno gravi conseguenze”

Incontro in Alaska sull’Ucraina, Trump: “Se Putin non accetta la fine della guerra ci saranno gravi conseguenze”

“Voglio che la guerra finisca”. E per condire il proposito a due giorni dal vertice Usa-Russia in Alaska, ecco come da copione le minacce: ci saranno “gravi conseguenze se la Russia non accetta la fine della guerra”.

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo quella che lui stesso definisce “un’ottima call con i leader europei e Zelensky”. La videoconferenza di pre-allineamento a cui assegna addirittura un voto: “Le darei 10. Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader”. Quelli che prima della riunione aveva definito “persone fantastiche”.

“Se il primo incontro con Putin va bene – continua Trump – ci sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno. Il primo incontro è preparatorio”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)