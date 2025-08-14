Tennis: Berrettini dà forfait anche agli Us Open

Berrettini in fondo al tunnel: dà forfait anche agli Us Open. Il tennista romano aveva già rinunciato a Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati

Ancora un forfait, ancora una rinuncia a un torneo. Per la quinta volta Matteo Berrettini dice no al ritorno in campo a si cancella dall’entry list degli Us Open, l’ultimo Slam del 2025. Il tennista romano aveva già rinunciato a Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati, mentre all’attivo dopo l’infortunio di Roma ha solo la partecipazione a Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)