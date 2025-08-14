Su Rai 5 “People from Cecchetto”, storia di un talent scout

Un collage di racconti e aneddoti, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90. Lo propone il documentario “People from Cecchetto”, in onda giovedì 14 agosto alle 21.15 su Rai 5

Il racconto della vita artistica e personale di Claudio Cecchetto, personaggio eclettico e visionario, uno dei più importanti talent scout dello spettacolo italiano, attraverso un collage di racconti e aneddoti, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90. Lo propone il documentario “People from Cecchetto”, in onda giovedì 14 agosto alle 21.15 su Rai 5.

L’elenco dei nomi che devono alla sua intuizione e alla sua perseveranza l’inizio di una fortunata carriera è impressionante: da Gerry Scotti a Fiorello, da Amadeus e Jovanotti, da Max Pezzali a Fabio Volo, solo per citarne alcuni. Sarà la testimonianza di questi artisti a tracciare le linee che definiscono la personalità di Claudio Cecchetto attraverso un collage di ricordi, racconti e aneddoti, che andranno a completare la versione che Cecchetto darà di sé stesso in un’intervista inedita. La musica degli anni Ottanta e Novanta farà da coinvolgente cornice a un racconto biografico capace di raccontare due decenni dello spettacolo italiano.