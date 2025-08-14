Stasera su Rai 3 il film cult “Vacanze romane”: la trama

Tra fascino, segreti e scorci della Città Eterna, nasce una storia indimenticabile. 3 Oscar vinti, stasera su Rai 3 “Vacanze Romane”: la trama del film
La vigilia di Ferragosto Rai 3 propone “Vacanze romane”, film ha segnato il debutto cinematografico di Audrey Hepburn, che vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista, ed è diventato un classico del cinema romantico.
La principessa Ann, stanca della sua rigida routine reale, fugge durante una visita ufficiale a Roma, desiderosa di vivere una giornata come una comune cittadina. Incontra per caso Joe Bradley, un giornalista americano, che riconosce in lei l’opportunità di uno scoop sensazionale. Fingendo di non sapere chi sia, Joe la accompagna in un’avventura per la città, vivendo insieme momenti spensierati e indimenticabili che trasformano entrambi