Stasera su Rai 2 torna “Delitti in paradiso 13” con due episodi: la trama

Su Rai 2 giovedì 14 agosto, alle 21.20, prosegue “Delitti in paradiso”, tredicesima stagione. Tra mari cristallini e natura meravigliosa continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker sull’isola caraibica di Saint Marie. Nell’episodio “La casa dei miracoli”, durante una raccolta fondi per i bambini abbandonati dell’isola, alla Casa dei Miracoli, si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, diventato nel frattempo un uomo ricco e famoso, viene trovato morto accoltellato.

A seguire in “Un omicidio annunciato”, Neville riceve una busta contenente una lettera con su scritto “Oggi verrà commesso un omicidio”. Poco dopo, in mare, viene trovato il corpo di Jake Dalton. L’uomo si era trasferito sull’isola alcuni anni prima con la moglie Rose e gestiva un servizio di taxi-boat.

Subito dopo il terzo episodio della prima stagione di “Ritorno in Paradiso”: Mackenzie e gli investigatori si trovano alle prese con un omicidio avvenuto in un salone di parrucchiere. La vittima è Bianca, la proprietaria, ma tutti i sospettati hanno alibi di ferro.