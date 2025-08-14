Ricordando “Véprò”, da Praz a Saint Barthelemy: poesie di montagna. Giovedì 14 agosto ore 14.00 – Festival Letterario “Ad Alta Quota” – Area Ieyss’, Saint Barthelémy (AO)

Un appuntamento interessante con la poesia e le radici del nostro territorio: giovedì 14 agosto, alle ore 14.00, presso l’Area Ieyss’ di Saint Barthelémy (AO), all’interno del Festival Letterario “Ad Alta Quota”, si terrà l’incontro dal titolo “Ricordando Véprò”, con protagonista il poeta e scrittore Alberto Dassisti. Il focus dell’incontro sarà la raccolta poetica Véprò. Dimenticar Si Praz, un volume delicato ed evocativo che restituisce – attraverso versi brevi ma intensi – le atmosfere della montagna valdostana, i paesaggi dell’infanzia, la memoria contadina e il senso profondo dell’identità territoriale. Le poesie di Dassisti sono un viaggio emozionale, fatto di boschi, valli e frammenti di vita quotidiana, raccontati con stile sobrio e immagini curate.nAccanto all’autore interverranno due ospiti d’eccezione: il geologo Paolo Molignani, esperto di suggestioni poetiche montane, e l’archeologo Davide Lenzi, studioso della dimensione mitologica del paesaggio e dei castellari di Saint Barthelémy. Insieme daranno vita a un dialogo profondo su poesia, terra e memoria.

L’evento è a ingresso libero.

Info e prenotazioni: 335 6012847