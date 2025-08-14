L’oroscopo di oggi, giovedì 14 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 14 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sarai critico nei confronti di una persona che non si comporta bene con te. Forse perché hai puntato troppo in alto, in questi ultimi tempi stai combattendo con molte persone che sono invidiose del tuo successo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Pensi alle questioni di lavoro, soprattutto se la tua è un’attività indipendente. In amore attento a tirare troppo la corda, non sempre puoi averla vinta tu. Cautela con il segno Gemelli e Bilancia.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
E’ una giornata di grande ripresa, ma te ne accorgerai ancora meglio nel corso delle prossime settimane. Chi ha trascurato una storia d’amore, ora torna a sistemare le cose.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Si nota che sei davvero forte, istintivo, ma soprattutto perspicace e intuitivo. La fortuna ti raggiunge anche se credi poco nella dea bendata, da sempre nella tua vita i risultati sono stati ottenuti grazie al tuo impegno.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Importante questa giornata, specie se ti sei prefisso di cambiare qualcosa nella tua vita. Sono più interessanti questi giorni anche per compiere spostamenti, magari per cause di lavoro. E sarà proprio l’attività a recuperare.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Dal punto di vista lavorativo si aprono nuove esigenze, ma anche buone speranze. Incontri speciali a breve.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Aumentano le tensioni, anche perché la posta in gioco è altissima, iniziano ad esserci delle grandi opportunità. E’ probabile che con Scorpione e Pesci torni insoddisfazione.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Nel lavoro ci sono svolte impensate. Amore in grande recupero! Se ti piace una persona, non rimandare un incontro. Sorprese in arrivo, torni protagonista della scena sentimentale.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
In amore non bisogna tirare troppo la corda soprattutto se ci sono delle situazioni che non vanno. Cerca di comprendere meglio i tuoi desideri!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ti trovo un po’ spaesato e a disagio per tanti motivi diversi. Amore in corso, la situazione diventa un po’ pesante. Chi lavora oggi deve cercare di evitare di affaticarsi troppo; agitazione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sei annoiato e questo potrebbe determinare il desiderio di vivere amori paralleli. Un po’ di noia da contrastare, organizza qualcosa…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Hai dei fastidi che possono essere superati facilmente. Se hai il gusto dell’avventura adesso puoi vincere in amore. Peccato che ci sia ancora qualche angustia di lavoro o qualche spesa di troppo da contenere.