Morte Cecilia De Astis, due dei 4 minori rintracciati in un campo Rom di Torino

Morte Cecilia De Astis, la fuga dei bambini “pirati” di Milano è finita: i due più grandi rintracciati in un campo Rom di Torino. La cuginetta undicenne intercettata sulla A6 Torino-Savona diretta verso Ventimiglia

Il campo rom di via Selvanesco, periferia sud di Milano, si è svuotato di colpo. Nessuna traccia delle famiglie bosniache che lo abitavano, né dei caravan. Spariti anche i bambini coinvolti nell’incidente che lunedì è costato la vita a Cecilia De Astis, 71 anni, travolta da un’auto rubata in via Saponaro. Tre dei quattro minori – 13, 12 e 11 anni – sono stati rintracciati nella notte dalla polizia locale. I due fratelli maggiori, con il più grande alla guida della Citroen che ha investito la donna, sono stati trovati in un campo nomadi a Beinasco, alle porte di Torino. La cuginetta undicenne è stata intercettata sulla A6 Torino-Savona, all’altezza di Fossano, diretta verso Ventimiglia. L’ultimo ragazzino, 11 anni, è ancora irreperibile: si sospetta si trovi presso parenti in zona Bovisa.

I tre ragazzini sono stati riportati a Milano e collocati in comunità protette in base all’articolo 403 del codice civile, che consente l’allontanamento immediato in caso di grave rischio per l’incolumità del minore. La Procura dei Minorenni ha ora 72 ore per chiedere al giudice la convalida del provvedimento.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)