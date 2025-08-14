Migranti, sbarcata a Salerno la Sea-Watch 5: a bordo casi di sospetto vaiolo

È attraccata questa mattina, nel porto di Salerno, la nave con a bordo 71 migranti, di cui 39 minori, 37 non accompagnati, e due donne incinte: a bordo casi di sospetto vaiolo

È attraccata questa mattina, nel porto di Salerno, la nave Sea-Watch 5 con a bordo 71 migranti, di cui 39 minori, 37 non accompagnati, e due donne incinte.

Queste persone, 58 uomini e 13 donne, provenienti in gran parte da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan, erano state messe in salvo nel corso di due operazioni condotte del Mediterraneo dalla Ong tedesca Sea Watch.

Era stato necessario, subito dopo il soccorso, ricorrere all’evacuazione medica di una donna incinta, a cui si erano rotte le acque, che ha poi partorito in Sicilia. Nel porto di Salerno, dalle prime ore di questa mattina, è stata impegnata la Regione Campania, con la Protezione civile, l’Asl di competenza, gli operatori Sma, a supporto della prefettura di Salerno, anche con psicologi e 48 unità di personale della Croce rossa, per fornire assistenza e primaria accoglienza ai migranti.

Sul posto anche quattro ambulanze, un mezzo polisoccorso e una auto medica della Croce rossa italiana. Presente anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che spiega come “ci sarebbero alcuni casi di sospetto vaiolo. Stiamo monitorando la situazione sanitaria con la giusta attenzione, ma senza creare ingiustificati allarmismi. È scattato subito il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati i quali verranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie”. Quattro i casi di sospetto vaiolo: eseguiti altrettanti tamponi e trasferimenti in ospedale.

