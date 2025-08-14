Il film “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà” oggi su Rai Movie: la trama

Il film “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà” con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Matteo Quinzi, Leonardo Bocci, Cristian Di Sante: la trama

Giulia vaga per le strade di Roma in una torrida estate, senza casa né certezze, sospesa tra il desiderio di sentirsi amata e una profonda, irrinunciabile voglia di libertà. Lavora saltuariamente in un centro socio-culturale per anziani, ma la precarietà domina ogni aspetto della sua vita. Incontra Sergio, un ragazzo che vive in un appartamento condiviso, e si unisce a lui e ai suoi coinquilini, trovando un rifugio temporaneo in un mondo fatto di piccoli gesti, sogni fragili e relazioni instabili. Tra illusioni di maternità e fughe verso il mare, Giulia cerca un posto nel mondo, circondata da personaggi tanto inafferrabili quanto puri, specchio della sua stessa inquietudine.

E’ la trama del film “Giulia – Una selvaggia voglia di libertà” che Rai Movie propone giovedì 14 agosto 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Matteo Quinzi, Leonardo Bocci, Cristian Di Sante, Francesco Maria Dominedò, Carlotta Galmarini, Samuel Leclerc, Elisa Menchicchi, Emma Nitti.