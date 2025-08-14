Il film “Fantasy Island” oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il film “Fantasy Island” con Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday: la trama

Un gruppo di ospiti vince un soggiorno sull’esclusiva “Fantasy Island,” un lussuoso e misterioso resort tropicale gestito dal carismatico Mr. Roarke. Qui, ogni ospite ha l’opportunità di vedere realizzati i propri desideri più profondi, ma scoprono presto che le loro fantasie non si svolgono esattamente come avevano immaginato. Mentre le fantasie si trasformano in incubi, i partecipanti devono affrontare i propri demoni interiori e lottare per sopravvivere. Con il mistero dell’isola che si svela lentamente, gli ospiti si rendono conto che sono stati attirati lì per una ragione ben precisa e devono scoprire il segreto oscuro che si cela dietro la magia dell’isola prima che sia troppo tardi.

E’ la trama del film “Fantasy Island” in onda giovedì 14 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday.