Gli episodi 3 e 4 di “Un professore 2” in replica oggi su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 in onda in replica due episodi della serie “Un professore” intitolati “Heidegger: l’esistenza autentica” e “David Hume: la bellezza”: la trama

Giovedì 14 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica la seconda stagione della fiction “Un professore”.

Nell’episodio “Heidegger: l’esistenza autentica” Floriana, Anita e Dante si trovano a vivere sotto lo stesso tetto. Simone è convocato in presidenza per il ferimento di Ernesto. Dante incontra un’amica dottoressa e le parla delle analisi.

Nell’episodio “David Hume: la bellezza” Simone confessa la verità sull’aggressione. Tra Viola e Rayan nasce “qualcosa”. L’attrazione tra Manuel e Nina è sempre più forte. Intanto, le condizioni di salute di Dante peggiorano.