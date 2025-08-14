Coppa del mondo di rugby femminile: le partite dell’Italia in diretta sulla Rai

La gare della Nazionale Italiana Femminile nella Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai dal 23 agosto

La gare della Nazionale Italiana Femminile nella Rugby World Cup 2025, con l’aggiunta della partita inaugurale della rassegna, un quarto di finale, le semifinali e la finale, saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Un passo in continuità, dopo che anche l’edizione 2021 (disputata nel 2022) era stata trasmessa in diretta sulle reti Rai, e dopo la trasmissione in chiaro delle gare delle Azzurre nell’edizione 2025 del Guinness Women’s Six Nations. L’intero cammino della Nazionale guidata da Fabio Roselli arriverà dunque nelle case di milioni di italiane e italiani, rendendo il Mondiale accessibile per tutti gli appassionati e i tifosi.

A partire dal 23 agosto, giorno del debutto dell’Italia al Sandy Park di Exeter con la Francia, ogni sfida delle Azzurre sarà disponibile gratuitamente per il pubblico italiano. Il Presidente FIR Andrea Duodo ha dichiarato: “Poter contare sul Servizio Pubblico per la trasmissione di una competizione importante come la Rugby World Cup è per noi motivo d’orgoglio. Rai e FIR ancora insieme, in un connubio che porta il grande rugby internazionale nelle case degli italiani. Siamo felici di poter annunciare oggi che tutti gli appassionati potranno tifare per l’Italia, seguendo le partite dei Mondiali alla tv. Questo accordo rende il rugby fruibile a un pubblico trasversale e alza gli standard sotto tutti gli aspetti. La Coppa del Mondo 2025 ha già infranto ogni record in termini di partecipazione e coinvolgimento: sono sicuro che le nostre atlete si faranno valere e che, grazie alla trasmissione in chiaro sulle reti Rai, nuovi tifosi si uniranno a noi nel seguire, anche in futuro, le gesta delle Azzurre”.

L’Amministratore Delegato di Rai, Giampaolo Rossi, ha dichiarato: “Con la trasmissione delle partite della Coppa del Mondo di rugby, nella quale sarà impegnata la Nazionale femminile, si allarga ancora di più il portafoglio dell’offerta sportiva Rai. E si amplia con una disciplina di grande tradizione e di grande fascino come il rugby, da sempre simbolo di sacrificio, di impegno e, soprattutto, di fair-play e di rispetto dell’avversario. Valori che il Servizio Pubblico condivide nella sua pienezza, e che ci rendono orgogliosi dell’associazione con la maglia azzurra”.

TUTTE LE DIRETTE

In programma dal 22 agosto al 27 settembre 2025, la decima edizione della Coppa del Mondo femminile si giocherà in Inghilterra e vedrà per la prima volta al via sedici squadre. L’Italia è inserita nella Pool D insieme a Francia, Sudafrica e Brasile. Il calendario delle gare trasmesse in chiaro sulle reti Rai:

Venerdì 22 agosto, ore 20:30 – in diretta su Rai Sport/Raiplay Inghilterra-Stati Uniti d’America

Sabato 23 agosto, ore 21:15 – in diretta su Rai Sport/Raiplay Francia-Italia

Domenica 31 agosto, ore 16:30 – in diretta su Rai Sport/Raiplay Italia-Sudafrica

Domenica 7 settembre, ore 15:00 – in diretta su Rai Sport/Raiplay Italia-Brasile

Sabato 13 o domenica 14 settembre – orario TBD – in diretta su Raisport/Raiplay Quarto di Finale RWC

Venerdì 19 settembre, ore 20:00 – in diretta su Raisport/Raiplay Semifinale 1 RWC

Sabato 20 settembre, ore 16:30 – in diretta su Raisport/Raiplay Semifinale 2 RWC

Sabato 27 settembre – ore 17:00 – in diretta su Raisport/Raiplay Finale RWC