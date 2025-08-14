Architetture Sostenibili per il Restauro del Contemporaneo: i 4 vincitori


Resi noti i 4 progetti vincitori della seconda edizione dell’avviso pubblico Architetture Sostenibili per il Restauro del Contemporaneo, promosso dalla DGCC del MiC

architetture sostenibili

Sono resi noti i 4 progetti vincitori della seconda edizione dell’avviso pubblico Architetture Sostenibili Per il Restauro del Contemporaneo. Sono quindi ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Sezione 1 – EFFICIENTARE IL CONTEMPORANEO
Azione 1 – L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

  • Efficienza energetica e Tutela dell’Architettura Contemporanea: conservazione, qualità e innovazione dell’involucro (EeTAC), Università degli Studi di Genova

Azione 2 – L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

  • Heritage Recharged. Verso il Restauro Energetico dell’Architettura Contemporanea, Università Iuav di Venezia

Sezione 2 – RIDURRE, RIUTILIZZARE E RICICLARE
Azione 2 – LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CONTEMPORANEO

  • Oltre il recupero. Riuso adattivo, circolare, energeticamente efficiente, Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma
  • L’Architettura che visse due volte. Conoscere per intervenire sul patrimonio contemporaneo, Università degli Studi di Tor Vergata