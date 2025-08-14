Architetture Sostenibili per il Restauro del Contemporaneo: i 4 vincitori

Resi noti i 4 progetti vincitori della seconda edizione dell’avviso pubblico Architetture Sostenibili per il Restauro del Contemporaneo, promosso dalla DGCC del MiC
Sono resi noti i 4 progetti vincitori della seconda edizione dell’avviso pubblico Architetture Sostenibili Per il Restauro del Contemporaneo. Sono quindi ammessi al finanziamento i seguenti progetti:
Sezione 1 – EFFICIENTARE IL CONTEMPORANEO
Azione 1 – L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
- Efficienza energetica e Tutela dell’Architettura Contemporanea: conservazione, qualità e innovazione dell’involucro (EeTAC), Università degli Studi di Genova
Azione 2 – L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI
- Heritage Recharged. Verso il Restauro Energetico dell’Architettura Contemporanea, Università Iuav di Venezia
Sezione 2 – RIDURRE, RIUTILIZZARE E RICICLARE
Azione 2 – LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CONTEMPORANEO
- Oltre il recupero. Riuso adattivo, circolare, energeticamente efficiente, Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma
- L’Architettura che visse due volte. Conoscere per intervenire sul patrimonio contemporaneo, Università degli Studi di Tor Vergata