Ancora online il bando della quinta edizione del Premio Barcellona

È online il bando della quinta edizione del Premio Barcellona, promosso dalla DGCC del MiC, dalla DGDP del MAECI e dall’IIC di Barcellona, in collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design di Barcellona

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona lanciano la quinta edizione del Premio Barcellona, un programma di residenza dedicato ai temi del design sostenibile e rivolto a giovani designer specializzati nel settore, in collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design di Barcellona.

L’iniziativa è riservata a giovani designer italiani nati dopo il 31 dicembre 1990, con una buona conoscenza della lingua inglese e/o della lingua spagnola.

Ai due vincitori – selezionati da una Commissione – è offerta la possibilità di trascorrere un periodo di sei mesi a Barcellona in Spagna (gennaio-giugno 2026) per approfondire professionalmente le loro ricerche nell’ambito della sostenibilità legata al design. Durante la residenza, i due designer selezionati partecipano alle iniziative culturali organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dall’Istituto Europeo di Design di Barcellona e hanno l’opportunità di presentare la propria ricerca al pubblico durante o al termine della residenza.

La domanda di partecipazione deve essere redatta sulla base del fac-simile allegato al bando (Allegato A) e deve essere inviata al seguente indirizzo e-mail: premiobarcellona@gmail.com e, per conoscenza, a iicbarcellona@esteri.it.

Scadenza delle domande: 1° settembre 2025 ore 12.00 (ora italiana)

Premio Barcellona Ed. 5 – Bando

Premio Barcellona Ed. 5 – Scheda dedicata sul sito dell’IIC di Barcellona