“5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” su Rai Storia racconta la regina Anna

Salita al trono nel 1702, Anna si ispirò al modello su Elisabetta I. Fu l’ultima monarca della dinastia Stuart e uno dei monarchi più laboriosi che la Gran Bretagna abbia mai visto. È lei la protagonista di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” il programma di Rai Cultura, condotto da Giorgio Zanchini, che ripercorre la storia dell’umanità e che andrà in onda giovedì 14 agosto alle 21.10 su Rai Storia. Anna fu la prima regina della Gran Bretagna, riunendo Scozia e Inghilterra sotto un unico sovrano, e regnò in un periodo in cui la Gran Bretagna divenne un attore importante sulla scena mondiale. L’importanza di questa sovrana è stata spesso sottovalutata, Giorgio Zanchini e la professoressa Vittoria Fiorelli introdurranno le vicende di questa regina dimenticata.

A seguire, Giorgio Zanchini ripercorre il lungo viaggio del grande navigatore portoghese Ferdinando Magellano tra fonti storiche e filosofiche, testimonianze di grandi navigatori, archivi d’epoca, carte e testi redatti da lui e dai suoi contemporanei, ma anche attraverso immagini aeree girate nei diversi luoghi che Magellano e il suo equipaggio hanno attraversato nel loro lungo viaggio. Le sequenze storiche punteggiano la narrazione e vengono ricreate utilizzando disegni moderni e realistici ispirati agli azulejos portoghesi.