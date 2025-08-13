Su Rai 4 SWAT 3 torna con gli episodi 16, 17 e 18 ad alta tensione: la trama

Triplo appuntamento con la terza stagione della serie poliziesca SWAT in onda mercoledì 13 agosto alle 21.20 su Rai 4. La trama degli episodi 16, 17 e 18
Ancora un triplo appuntamento con la terza stagione della serie poliziesca SWAT in onda mercoledì 13 agosto alle 21.20 su Rai 4. Nell’episodio intitolato “A prova di bomba”, durante una festa, viene rapito Zane. La S.W.A.T. scopre che Joel Powel, un suo vicino di casa, è ossessionato dal ragazzino. In realtà, è il suo padre biologico.
In “Hotel L.A.”, nell’Hotel L.A. si riuniscono quattro leader di bande diverse. La S.W.A.T., in collaborazione con la Divisione Crimini, decide d’intervenire. Luca non può ancora agire sul campo ed aiuta come coordinatore esterno.
Infine in “Uno di noi”, la S.W.A.T. si mette alla ricerca di Buck che è sparito da qualche giorno.