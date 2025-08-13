Stasera su Rai Movie “The Rebound – Ricomincio dall’amore”: la trama della commedia

Un legame speciale in “The Rebound – Ricomincio dall’amore” stasera su Rai Movie. Ma è amore o solo bisogno di affetto? Disponibile anche in lingua originale

Sandy, una donna recentemente divorziata, si trasferisce a New York con i suoi due figli per ricominciare da capo. Mentre cerca di bilanciare la sua nuova vita, finisce per assumere Aram, un giovane di venticinque anni, come babysitter. Nonostante la differenza d’età e i loro diversi stili di vita, tra Sandy e Aram sboccia una relazione romantica che sfida le convenzioni e le aspettative di chi li circonda.

E’ la trama del film “The Rebound – Ricomincio dall’amore” in onda mercoledì 13 agosto 2025 alle 21:20 su Rai Movie.

Nel cast: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Saadet Aksoy, Steve Antonucci, Marc Alan Austen, Paul Basile, Robert Bizik, Andrew Stephen Bradley, Daniel Burress, Megan Byrne