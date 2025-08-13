Stasera su Rai 2 in replica Rocco Schiavone con “Ah, l’amore, l’amore”: la trama

In prima serata su Rai 2 in onda la replica della terza stagione di Rocco Schiavone: la trama dell’episodio “Ah, l’amore, l’amore”

Mercoledì 13 agosto 2025 alle 21:20 Rai 2 propone in replica il sesto episodio della terza stagione della fiction Rocco Schiavone intitolato “Ah l’amore, l’amore”.

Rocco è in ospedale per un’operazione, quando viene a sapere che un noto industriale è morto per un errore di trasfusione . Sentendo odore di crimine, inizia un’indagine notturna e segreta tra i corridoi dell’ospedale.