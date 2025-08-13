L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non è un periodo del tutto semplice in generale e potresti anche andare in escandescenza se qualcuno non ti dà retta. Chi ami può deluderti facilmente.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
In questa giornata arrivano delle notizie che ti piaceranno. Giornata favorevole nella sfera amorosa.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
C’è una grande voglia di fare. Se una persona è lontana sentirai l’esigenza di chiarezza, chi è solo da tempo può trovare ora l’altra metà della mela.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Ricordo che per tutti i segni d’acqua, e in particolare per il tuo segno, le prossime settimane saranno di verifica; chi si è sposato di recente può avere un piccolo ripensamento, spese per la casa.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Per scelte personali o per destino ora è possibile incontrare persone che non vedevi da tempo, anche da oltre un anno. Anche se vuoi la persona migliore del mondo c’è meno tempo per stare assieme, giornata complicata da ritardi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Oggi sei coinvolto in qualche problema di carattere pratico, amministrativo. Dal punto di vista legale, finanziario si è aperto un periodo di revisione…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Necessaria un po’ di attenzione per il tuo fisico. In amore meglio parlare con cautela, meglio evitare conflitti…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
In campo familiare sarà richiesto il tuo impegno per una questione che tocca da vicino alcuni parenti prossimi. In questi giorni potresti mostrarti estremamente polemico con chi non lo è, vuoi ritrovare il tempo per te stesso.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Vivere le emozioni oggi è più facile. Adesso non sei più pressato dalle soluzioni immediate e hai tempo per riflettere e ragionare…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Le scelte che fai oggi sono contrastate. Metti da parte le tensioni in amore, stasera sarai polemico. Non agire d’impulso, non è nel tuo stile.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Attenzione al nervosismo che può nascere nel corso di oggi, specie in amore. Non hai avuto gioco facile, e per questo dovrai stare attento alle polemiche. La famiglia richiede serenità.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Situazione polemica non sono certo in sintonia con la tua natura affettiva che ha sempre bisogno di continue conferme. Discussioni con un Leone.