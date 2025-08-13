L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 agosto 2025: le previsioni delle stelle


Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non è un periodo del tutto semplice in generale e potresti anche andare in escandescenza se qualcuno non ti dà retta. Chi ami può deluderti facilmente.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In questa giornata arrivano delle notizie che ti piaceranno. Giornata favorevole nella sfera amorosa.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

C’è una grande voglia di fare. Se una persona è lontana sentirai l’esigenza di chiarezza, chi è solo da tempo può trovare ora l’altra metà della mela.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ricordo che per tutti i segni d’acqua, e in particolare per il tuo segno, le prossime settimane saranno di verifica; chi si è sposato di recente può avere un piccolo ripensamento, spese per la casa.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Per scelte personali o per destino ora è possibile incontrare persone che non vedevi da tempo, anche da oltre un anno. Anche se vuoi la persona migliore del mondo c’è meno tempo per stare assieme, giornata complicata da ritardi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi sei coinvolto in qualche problema di carattere pratico, amministrativo. Dal punto di vista legale, finanziario si è aperto un periodo di revisione…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Necessaria un po’ di attenzione per il tuo fisico. In amore meglio parlare con cautela, meglio evitare conflitti…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In campo familiare sarà richiesto il tuo impegno per una questione che tocca da vicino alcuni parenti prossimi. In questi giorni potresti mostrarti estremamente polemico con chi non lo è, vuoi ritrovare il tempo per te stesso.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Vivere le emozioni oggi è più facile. Adesso non sei più pressato dalle soluzioni immediate e hai tempo per riflettere e ragionare…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le scelte che fai oggi sono contrastate. Metti da parte le tensioni in amore, stasera sarai polemico. Non agire d’impulso, non è nel tuo stile.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Attenzione al nervosismo che può nascere nel corso di oggi, specie in amore. Non hai avuto gioco facile, e per questo dovrai stare attento alle polemiche. La famiglia richiede serenità.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Situazione polemica non sono certo in sintonia con la tua natura affettiva che ha sempre bisogno di continue conferme. Discussioni con un Leone.