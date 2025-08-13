L’incontro tra Trump e Putin si farà nella base militare di Anchorage

Vertice Trump-Putin: l’incontro si farà nella base militare di Anchorage. Il Segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov si sono sentiti per discutere di alcuni aspetti organizzativi

L’incontro tanto atteso tra Putin e Trump, previsto il 15 agosto, si terrà nella base militare Elmendorf-Richardson vicino Anchorage, in Alaska. Sarebbe questa secondo la Cnn, la località scelta per il bilaterale tra il presidente statunitense e quello russo. Un luogo che, scrive ancora l’emittente, nonostante fosse uno dei pochi a soddisfare i requisiti di sicurezza, la Casa Bianca avrebbe voluto scartare per evitare di ospitare il leader russo e il suo entourage in una base militare statunitense.

I preparativi del vertice sono ancora in divenire. Secondo il Ministero degli Esteri russo, ieri il Segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov si sono sentiti per discutere di alcuni aspetti dei preparativi. In genere, un incontro di questa portata politica, avrebbe richiesto molto più tempo per l’organizzazione e i negoziati, ma è stata la stessa Casa Bianca a sottolineare nelle scorse ore, che quella di venerdì sarà più che altro una “sessione di ascolto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)