Il film “Poly” stasera in onda su Rai 1: ecco la trama

Stasera su Rai 1 “Poly” con Elisa de Lambert, Fracois Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Orian Castano. La trama del film disponibile anche in lingua originale

Mercoledì 13 agosto 2025 alle 21:20 Rai 1 propone il film “Poly” del regista Nicolas Vanier. Siamo nell’estate 1964. Cecile, 10 anni, lascia Parigi controvoglia per un piccolo villaggio. Tra solitudine e nostalgia, la sua vita cambia quando conosce Poly, un pony del circo ingiustamente maltrattato. Decisa a salvarlo, Cecile trova il coraggio di ribellarsi e vivere la sua avventura più grande.