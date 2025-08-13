Il film “Il colibrì” con Favino oggi su Rai 3: la trama

Tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, Premio Strega 2020, premiato ai Nastri d’Argento 2023, stasera su Rai 3 in Prima Tv “Il colibrì”: la trama del film

Anni 70. Marco Carrera, “Il Colibrì”, conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima per la quale prova un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà. La sua vita di oggi però è un’altra, scandita soprattutto da occasioni non colte, a Roma, coniugato con l’infedele Marina, nonché padre di Adele. Attraverso i dialoghi con Daniele, lo psicoanalista della moglie, avrà possibilità di imparare la salvifica capacità di adattamento.

E’ la trama del film “Il colibrì” che Rai 3 propone in prima serata mercoledì 13 agosto 2025 alle 21:20 su Rai 3.

Nel cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Berenice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti.